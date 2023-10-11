عاجل - إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. مقتل شقيق محمد الضيف و3 من عائلته (بث مباشر فلسطين اليوم)

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أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. مقتل شقيق محمد الضيف و3 من عائلته (بث مباشر فلسطين اليوم)

إسرائيل تقصف منزل قائد القسام.. مقتل شقيق محمد الضيف و3 من عائلته (بث مباشر فلسطين اليوم)، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، مقتل شقيق محمد الضيف قائد كتائب القسام و3 من عائلته في قصف إسرائيلي بخان يونس، وذلك في نبأ عاجل منذ قليل.

وكشف مصدر خاص لـ"العربية" من عائلة محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، عن أن شقيق الضيف و3 من أفراد عائلته قتلوا في قصف إسرائيلي على منزل بمدينة خان يونس، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وقال المصدر إن عبد الفتاح الضيف (60 عاما)، ومدحت عبد الفتاح الضيف (40 عاما)، وأحد أحفاده ويدعى براء مدحت (عامان ونصف العام)، وزوجة أحد أبنائه الآخرين، قتلوا إثر القصف الإسرائيلي الذي طال منزلهم المكون من ثلاثة طوابق في قيزان النجار بخان يونس.

وأضاف أن ابنة السيدة التي قتلت تتلقى العلاج حاليا في الرعاية المركزة بجمع ناصر الطبي في خان يونس، قائلا إن عمليات البحث ما زالت مستمرة عن باقي أفراد العائلة.

وأكدت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قصف منزل والد قائد كتائب القسام. فيما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية أن 4 فلسطينيين على الأقل قتلوا فجر اليوم إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت منزل عائلة الضيف في قيزان النجار.

وأفادت الوكالة الفلسطينية أن العديد من القتلى والجرحى ما زالوا تحت ركام المنازل المستهدفة.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت في وقت سابق إن قتلى وجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي مكثف على منطقة قيزان النجار استهدف منازل وأدى إلى تدمير طرق أيضا، دون خوض في مزيد من التفاصيل.

وفعلت إسرائيل، الإنذار جنوب الجولان بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون مصدرها سوريا، حسب ما أعلنته صحيفة معاريف الإسرائيلية، في نبأ عاجل، منذ قليل.

استشهاد 3 فلسطينيين في اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال الإسرائيلي

واستشهد 3 فلسطينيين في اشتباك عنيف مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زيكيم شمال قطاع غزة، وذلك في نبأ عاجل، أعلنته القناة 13 الإسرائيلية.

"سوريا تدك إسرائيل".. قصف جديد يهز تل أبيب

أعلنت عدد من وسائل الإعلام الفلسطينية، إطلاق قذائف من الأراضي السورية من جديد باتجاه إسرائيل، ويهز تل أبيب، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

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وأعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 900 والمصابين إلى 4500.

فلسطين اليوم.. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، في نبأ عاجل، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جديدة على قطاع غزة، كما أعلنت تبادل إطلاق نار في محيط فندق ليوناردو في أسدود.

مستشار الأمن القومي الأمريكي يسخر من إسرائيل: لماذا لم تنتبه حكومة الاحتلال لهجوم حماس (بث مباشر)

وعلق مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، على هجوم حماس على الاحتلال الإسرائيلي في عقر داره، قائلًا خلال كلمة له، منذ قليل: لا ندرى لماذا تنتبه حكومة الاحتلال الإسرائيلي للهجوم قبل وقوعه.

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وأعلنت الخارجية الأمريكية، زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إسرائيل، خلال الأيام المقبلة.

سوريا تعلن الحرب على إسرائيل "الرعب يهز تل أبيب"

أعلن جيش الاحتلال، إطلاق عدة قذائف من الأراضي السورية وبعضها سقط في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل، حسب ما أعلنته فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

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وتبنت حركة حماس، إطلاق صواريخ من جنوبي لبنان نحو إسرائيل.

الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف عن آخر الأحداث في جنين

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في نبأ عاجل، منذ قليل، مقتل شاب وإصابة 3 آخرين برصاص جيش الاحتلال عند حاجز الجلمة قرب جنين.

خطاب عاجل من بايدن بشأن حرب فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إن أولويته عدم بقاء أي أمريكي رهينة قيد الاحتجاز في أي مكان في العالم، مؤكدا دعمه العسكري لإسرائيل أمام ما وصفه بـ "الشر المطلق" لحماس.

وقال بايدن في خطاب: "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق"، مؤكدًا وجود مواطنين يحملون الجنسية الأميركية رهائن لدى حماس، قائلا "كرئيس أولويتي عدم بقاء أي رهينة أميركية رهن الاحتجاز في أي مكان بالعالم"، وأن بلاده تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وتحدث مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، وأكد له تضامن واشنطن مع إسرائيل، وأن واشنطن وفرت الأسلحة الاعتراضية والذخائر اللازمة للقبة الحديدية في إسرائيل، قائلًا: "عززنا الإجراءات الأمنية حول التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة".

مصر تجهز قافلة ضخمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للفلسطينيين

وأعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، الثلاثاء، أنه يعمل على تجهيز قافلة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك بتوجيهات من الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وقال التحالف الوطني، في بيان، إن القافلة المصرية تضم أطباء من شتى التخصصات وأدوية وأجهزة طبية لدعم سكان غزة، الذين يعيشون في ظل ظروف صعبة بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مشددًا على مواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع في غزة.

وأعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف في غزة، بما يهدد السلام الدولي ويتنافى ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني.

وكان الأردن أعلن في وقت سابق اليوم تنسيقا مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة عبر معبر رفح البري، وذلك في وقت تعرض المعبر لضربة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني.

وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان بأن الملك عبدالله الثاني وجّه بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، أن ذلك يتم عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع المصريين.

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إطلاق قذائف صاروخية من سوريا باتجاه الجولان

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، رصد إطلاق قذائف صاروخية من سوريا باتجاه الجولان، وتفعيل صفارات الإنذار في منطقة رمات مغشيميم.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إن "عددا من القذائف سقط في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل"، وأن "الجنود ردوا على القذائف من سوريا بالمدفعية وقذائف المورتر".

وقبل القذائف القادمة من سوريا بساعات قليلة، تفاقم الموقف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ليلة الثلاثاء، بعد وابل من الصواريخ أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، قبل أن يرد جيش الاحتلال بقذائف المدفعية والقذائف الحارقة.

وأشار مصدر عسكري لبناني، إلى إصابة دبابة إسرائيلية، مقابل بلدة مارون الراس، بصاروخ موجه أدى إلى احتراقها.

وقبل أيام، كان جيش الاحتلال، أكد تفعيل أنظمة إنذار الجبهة الداخلية في مناطق مفتوحة قرب بلدة ميتسار في منطقة جنوب هضبة الجولان.