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استشهاد 3 فلسطينين وإصابة 11 آخرين برصاص مستوطنين في بلدة قصرة قرب نابلس

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مواطن فلسطيني في مستشفى رفيديا الحكومي متأثرا بجروح حرجة أصيب فيها جراء اعتداء مستوطنين عليه في بلدة قصرة قرب نابلس.

وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي، تتعامل مع 4 إصابات، بينها إصابتان بحالة خطيرة، كما وصلت 4 إصابات أيضًا من بلدة قصرة إلى مستشفى سلفيت الحكومي، بينها إصابة حرجة في الرقبة.

حسب بيانات الهلال الأحمر الفلسطيني بلغ عدد الوفيات جراء المواجهات في بلدة قصرة قرب نابلس، 3 وفيات و11 إصابة بالرصاص الحي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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