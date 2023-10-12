نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هزة أرضية تضرب العاصمة الليبية طرابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المركز الليبي للاستشعار عن بعد، بتسجيل هزة أرضية شعر بها سكان العاصمة طرابلس وسكان المنطقة الغربية، حسب مراسلة RT.

وذكر موقع "بوابة السوط" الإخباري الليبي أن الهزة الأرضية التي أعلن عنها المركز الليبي للاستشعار عن بعد منذ لحظات شعر بها سكان مدينة طرابلس، وأحدثت هلعا بين المقيمين.

ونقل "بوابة الوسط" عن أحد اسطان قوله إن الهزة الأرضية "وقعت قبل دقائق قليلة وكانت قوية، حيث اهتزت جدران بعض المباني"، مشيرا إلى أن أثاث منزله اهتز جراء ذلك.

يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج.

وبلغت سرعة الإعصار "دانيال" 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، وانهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.

وقبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية إلى أكثر من 4 آلاف قتيل، وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.