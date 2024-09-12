نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحشد الشعبي يعتقل أحد أخطر قادة داعش في نينوى خلال عملية نوعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التحقيقات والأمن الوقائي التابعة لهيئة الحشد الشعبي، الأربعاء، عن اعتقال أحد أخطر قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة نينوى شمال العراق، وذلك في عملية أمنية نوعية تمت بالتنسيق مع الجهات القضائية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن العملية جاءت بعد متابعة دقيقة، أسفرت عن القبض على القائد الداعشي، الذي يحمل رقمًا إحصائيًا وينتمي إلى ما يسمى بـ "ولاية نينوى"، وكان يشغل منصب "شرعي قاطع الوليد"، وشارك في العديد من الهجمات الإرهابية ضد الجيش العراقي والقوات الأمنية في المحافظة.

وأكد البيان أن المعتقل ستتم محاسبته وفق الإجراءات القانونية المناسبة، مشددًا على أن العملية تأتي ضمن سلسلة عمليات نوعية تهدف إلى ملاحقة فلول "داعش" والقضاء على معاقلهم في جميع أنحاء العراق.

وأضافت هيئة الحشد الشعبي أن هذه الجهود تأتي لضمان عدم عودة التنظيم الإرهابي إلى الأراضي العراقية وتطهيرها من أي وجود لهم.