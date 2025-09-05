نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "فوربس": ابن ترامب يصبح مليارديرا بعد ارتفاع سعر سهم "بيتكوين" الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مجلة "فوربس" أن نجل الرئيس الأمريكي إريك ترامب أصبح مليارديرا بعد الارتفاع الحاد في سعر حصته في شركة تعدين العملات المشفرة "بيتكوين".



ويمتلك نجل الرئيس الأمريكي 73 مليون سهم في الشركة، ووفقا لحسابات المجلة. فإنه بعد الارتفاع الحاد في سعر السهم صباح الأربعاء، بلغ سعر حصته ذروته عند 950 مليون دولار.

ومع نهاية تداولات 3 سبتمبر، تباطأت مكاسب أسهم "بيتكوين" الأمريكية، ووصل سعرها إلى 8.04 دولار للسهم، مما منح إريك ترامب حصة شخصية تُقدر بـ590 مليون دولار.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن أبناء ترامب الكبار يُنشئون شركة لتعدين البيتكوين تُسمى "أمريكان بيتكوين".

وأبرم دونالد ترامب الابن وإريك ترامب، إلى جانب شركائهما في "أمريكان داتا سنترز"، اتفاقية اندماج مع شركة التكنولوجيا Hut 8، والتي ستُزود "أمريكان بيتكوين" بـ61 ألف جهاز تعدين. وستحصل عائلة ترامب على حصة 20% في "أمريكان بيتكوين"، بينما ستحتفظ Hut 8 بحصة 80% وستُدير العمليات من خلال 11 مركز بيانات تابعا لها في الولايات المتحدة