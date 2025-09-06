العالم اليوم - تقارير: الصين تدرس حظر مقابض السيارات "المخفية"

انتم الان تتابعون خبر تقارير: الصين تدرس حظر مقابض السيارات "المخفية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 04:24 صباحاً - كشفت تقارير صحفية أن الصين تدرس حظر مقابض أبواب السيارات القابلة للسحب بالكامل "المخفية".

وقال موقع "مينغجينغ" الإخباري الصيني، إن السلطات التنظيمية تخطط لـ"حظر شامل" على هذا النوع من المقابض، يدخل حيز التنفيذ بدءا من يوليو 2027.

وأرجع الموقع، وفقا لمصادره، الخطوة إلى "مخاطر متعلقة بالسلامة"، لا سيما عند تعرض السيارة لأمر طارئ.

وذكر المصدر أن على شركات صناعة السيارات التي تبيع مركباتها في الصين الالتزام بهذا الأمر "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف الموقع: "رغم أن الأمر لا يزال في مرحلة النقاش، فإن التأثير المحتمل هائل. ويؤكد هذا الإجراء التنظيمي المخاوف المتزايدة بشأن مقابض الأبواب المخفية، التي واجهت انتقادات عامة كبيرة لوظائفها التي لا ترقى إلى مستوى التوقعات".

ومؤخرا أصبحت مقابض الأبواب "المخفية" عنصرا تصميميا شائعا في السيارات الحديثة، لا سيما الكهربائية، إلا أن فائدتها العملية وسلامتها موضع تساؤل، وفق المصدر.