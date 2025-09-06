العالم اليوم - ترامب يهدد فنزويلا بإسقاط طائراتها العسكرية.. ومادورو يرد

انتم الان تتابعون خبر ترامب يهدد فنزويلا بإسقاط طائراتها العسكرية.. ومادورو يرد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 6 سبتمبر 2025 04:24 صباحاً - قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الجمعة، إن الخلافات مع الولايات المتحدة لا ينبغي أن تؤدي إلى صراع عسكري، وذلك ردا على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإسقاط طائرات كراكاس العسكرية إذا شكلت تهديدا لقواته.

وصرح مادورو في رسالة بثت عبر منصات الإعلام في البلاد: "لا ينبغي أن يؤدي أي خلاف مع الولايات المتحدة إلى صراع عسكري. لا مبرر له".

وكان ترامب هدد كراكاس بأن طائراتها العسكرية ستسقط إذا شكلت تهديدا للقوات الأميركية، مع إعلان واشنطن إرسال 10 مقاتلات "إف 35" إلى بورتوريكو في إطار حرب الرئيس الجمهوري على عصابات المخدرات.

وستنضم الطائرات إلى سفن حربية أميركية منتشرة في جنوب البحر الكاريبي، بينما يصعد ترامب الضغوط على مادورو الذي تتهمه الولايات المتحدة بقيادة عصابة مخدرات.

وارتفع منسوب التوتر في الأيام الأخيرة مع إعلان واشنطن أن طائرتين عسكريتين فنزويليتين حلقتا الخميس فوق سفينة تابعة للبحرية الأميركية، محذرا كراكاس من أي تصعيد إضافي بعد هذه الخطوة "الاستفزازية للغاية".

وقال مادورو إن "التقارير الاستخباراتية التي قدموها (لترامب) غير صحيحة. فنزويلا اليوم بلد خال من إنتاج أوراق الكوكا والكوكايين، وهو بلد يحارب الاتجار بالمخدرات".

وأضاف: "فنزويلا كانت دائما مستعدة للتحدث والانخراط في الحوار، لكننا نطالب بالاحترام".