نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الحكومة اللبنانية: رحبنا بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن مجلس الوزراء رحب بخطة الجيش اللبناني الهادفة إلى حصر السلاح على كافة الأراضي اللبنانية.

وقال سلام في منشور على منصة "أكس":"رحبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذها ضمن الإطار المقرر في جلسة 5 أغسطس 2025".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجلس قرر أيضا الطلب من قيادة الجيش تقديم تقرير شهري لمجلس الوزراء بشأن مدى التقدم في تنفيذ الخطة.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الدعوات السياسية والشعبية لحصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية، ووضع حد لانتشار السلاح العشوائي الذي ما دام شكل أحد أبرز عوامل عدم الاستقرار في البلاد.

ومن المتوقع أن تشكّل هذه الخطة اختبارا حقيقيًا لمدى قدرة الدولة على فرض سلطتها على كامل أراضيها، خصوصا في المناطق التي تشهد نفوذًا قويا لبعض الجماعات المسلحة الخارجة عن إطار المؤسسات الرسمية.