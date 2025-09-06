نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل طفل وإصابة 4 آخرين من عائلة واحدة جراء انفجار مخلفات النظام السابق في ريف إدلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدفاع المدني السوري مقتل طفل وإصابة 4 آخرين من عائلة واحدة جراء انفجار مخلفات النظام السابق في ريف إدلب.

وقال الدفاع المدني في بيان: "مقتل طفل وإصابة 4 آخرين، بينهم إصابات بليغة، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء لعبهم في مدينة خان شيخون، بريف إدلب الجنوبي اليوم الجمعة 5 سبتمبر".

وأشار إلى أن "الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديدا خطيرا لحياة المدنيين في سوريا وخاصة الأطفال، وتعيق سبل العيش وعودة المهجرين إلى منازلهم".