الارشيف / أخبار عالمية

مقتل طفل وإصابة 4 آخرين من عائلة واحدة جراء انفجار مخلفات النظام السابق في ريف إدلب

0 نشر
0 تبليغ

مقتل طفل وإصابة 4 آخرين من عائلة واحدة جراء انفجار مخلفات النظام السابق في ريف إدلب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل طفل وإصابة 4 آخرين من عائلة واحدة جراء انفجار مخلفات النظام السابق في ريف إدلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدفاع المدني السوري مقتل طفل وإصابة 4 آخرين من عائلة واحدة جراء انفجار مخلفات النظام السابق في ريف إدلب.

وقال الدفاع المدني في بيان: "مقتل طفل وإصابة 4 آخرين، بينهم إصابات بليغة، جراء انفجار جسم من مخلفات الحرب أثناء لعبهم في مدينة خان شيخون، بريف إدلب الجنوبي اليوم الجمعة 5 سبتمبر".

وأشار إلى أن "الألغام ومخلفات الحرب تشكل تهديدا خطيرا لحياة المدنيين في سوريا وخاصة الأطفال، وتعيق سبل العيش وعودة المهجرين إلى منازلهم".

أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا