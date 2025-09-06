نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية البولندي في تصريح لافت: على أوكرانيا البقاء ضمن "الحدود التي تستطيع حمايتها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بأن على أوكرانيا أن تبقى ضمن "حدودها التي تستطيع الدفاع عنها"، مؤكدا على ضرورة تمتع كييف بحرية الاندماج مع الغرب.

لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، يدلي وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بتصريحات حول القضايا الإقليمية، حيث كان موقف الحكومة البولندية أن “تبقى أوكرانيا ضمن حدود عام 1991”.

وقال سيكورسكي: "لا أريد أن أملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله، ولكن في الوقت نفسه، أعتقد أن أوكرانيا يجب أن تبقى ضمن حدودها التي تستطيع الدفاع عنها وأن تتمتع بحرية الاندماج مع الغرب".

وأفادت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية في وقت سابق، نقلا عن مصادرها بأن أوكرانيا قد توافق على التنازل عن بعض الأراضي ضمن خطة للسلام مؤيدة من قبل الدول الأوروبية.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد أكد مرات عدة أن شروط روسيا لبدء المفاوضات مع أوكرانيا تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف "الناتو".