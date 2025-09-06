نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 6 وإصابة 9 آخرين في انهيار بئر ذهب بولاية نهر النيل بالسودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة الباوقة بولاية نهر النيل في السودان حادثًا مأساويًا، حيث انهار بئر للتعدين الأهلي عن الذهب، مما أدى إلى مصرع 6 أشخاص على الفور، فيما أصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، وقد جرى نقل المصابين إلى مستشفى عطبرة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تكرار الكوارث في قطاع التعدين الأهلي

الحادث الجديد يأتي بعد أسابيع قليلة فقط من كارثة مشابهة وقعت في منجم "هويد"، الواقع بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر، خلال شهر يونيو الماضي، والتي أسفرت عن عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

تعكس هذه الحوادث المتكررة واقع الفوضى في قطاع التعدين الأهلي وغياب أبسط معايير السلامة المهنية.

إدانة وتحميل للمسؤولية

أدانت شبكة أطباء السودان استمرار نزيف الأرواح في آبار ومناجم الذهب، وحملت السلطات الحكومية، ممثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية، المسؤولية الكاملة عن هذه الكوارث.

وطالبت الشبكة بوقف العمل الفوري في الآبار العشوائية غير المؤمنة، وتوفير بدائل آمنة للعمال، مع ضرورة محاسبة المتسببين في تعريض حياة العاملين للخطر.

دعوات للتدخل العاجل

دعت الشبكة المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى التدخل والضغط على الجهات الرسمية لضمان حماية أرواح المدنيين، معتبرة أن التقاعس عن ذلك يعد تواطؤًا مع ما وصفته بـ "الجريمة المستمرة بحق البسطاء".

كما كشفت عن إعداد تقرير موسع حول مخاطر التعدين الأهلي والمواد الكيميائية المستخدمة في عمليات استخلاص الذهب، بهدف تسليط الضوء على حجم الكارثة الإنسانية والبيئية.