نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال منزلًا بحي الشيخ رضوان شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بسقوط عدد من الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا سكنيًا في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، في استمرار لسلسلة الاستهدافات اليومية التي تطال المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.

استمرار حرب الإبادة بحق المدنيين

تأتي هذه الجريمة في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي حربه المفتوحة ضد غزة منذ أكتوبر 2023، متسببًا في مقتل الآلاف وتشريد الملايين، بينما يستمر في تدمير الأحياء السكنية والبنى التحتية بشكل ممنهج، دون مراعاة للقوانين الدولية أو الاتفاقيات الإنسانية.

تجاهل للدعوات الدولية

ورغم تصاعد الدعوات الدولية من أجل وقف آلة القتل وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، إلا أن الاحتلال لا يزال يفرض حصارًا مشددًا على غزة، ويمنع وصول الغذاء والدواء والوقود، مما يفاقم المأساة الإنسانية ويضع السكان في مواجهة مباشرة مع الجوع والمرض والموت.