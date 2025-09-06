العالم اليوم - العراق.. التحقيق في شبهات فساد بشأن خلط وتهريب النفط

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي: "السوداني، يوجه بتأليف لجنة تحقيقية عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد في خلط وتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية".

وشدد السوداني، وفق البيان، على "عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام".