العالم اليوم - انقطاع ألياف بالبحر الأحمر..وهذا تأثيره على مستخدمي الإنترنت

انتم الان تتابعون خبر انقطاع ألياف بالبحر الأحمر..وهذا تأثيره على مستخدمي الإنترنت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 7 سبتمبر 2025 01:19 صباحاً - أعلنت شركة "مايكروسوفت"، السبت، أن مستخدمي خدمة "مايكروسوفت أزور" قد يواجهون زيادة في زمن الوصول بسبب عدة انقطاعات في ألياف ضوئية تحت الماء في البحر الأحمر.

وأضافت الشركة في تحديث بشأن خدمة "أزور" أن الانقطاعات قد تزيد في حركة البيانات العابرة عبر الشرق الأوسط، التي تبدأ أو تنتهي في مناطق آسيا أو أوروبا.

وتابعت "مايكروسوفت": "قد يستغرق إصلاح انقطاعات الألياف الضوئية البحرية وقتا، لذلك سنواصل مراقبة مسارات التوجيه وإعادة توازنها وتحسينها لتقليل تأثير ذلك على العملاء في هذه الأثناء، وسنواصل تقديم تحديثات يومية، أو قبل ذلك في حال تغير الظروف".

ونتيجة لهذا الانقطاع، قامت "أزور"، ثاني أكبر مزود للخدمات السحابية في العالم بعد "أمازون ويب سيرفيسز"، بإعادة توجيه البيانات عبر مسارات بديلة، مما أدى إلى زمن وصول أعلى من المعتاد.