الدبيبة يشكل لجنتين لتنفيذ الاتفاق الأمني في طرابلس

أحمد جودة - القاهرة - أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قرارين حكوميين ينفذان بنود الاتفاق الأمني لطرابلس، بهدف تعزيز سيادة القانون والفصل بين المهام المدنية والعسكرية.

وتضمن القراران تشكيل لجنتين رئيستين في العاصمة:

1. لجنة فصل مطار معيتيقة المدني عن القاعدة العسكرية:

· المهمة: تحديد الحدود الإدارية بين المطار المدني والقاعدة العسكرية لضمان استقلالية العملية المدنية والعسكرية ومنع أي تداخل.

· المدة: أسبوع واحد من تاريخ القرار.

· الرئاسة والعضوية: برئاسة وكيل وزارة المواصلات، وبمشاركة مندوبين عن القوات الجوية، وجهاز الردع، ومصلحة الأملاك العامة.

· المخرجات: تُرفع النتائج مباشرة إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.

2. لجنة استلام السجون ومؤسسة الإصلاح والتأهيل:

· المهمة: استلام السجون في منطقتي قاعدة معيتيقة وعين زارة، وحصر النزلاء وتصنيفهم حسب القضايا المسجلة ضدهم، وتسليمهم رسميا إلى وزارة العدل.

· الرئاسة والعضوية: برئاسة محمود اليسير، وبمشاركة مندوبين عن وزارة العدل وجهاز الشرطة القضائية.

· التعاون: تتولى اللجنة أيضا متابعة تنفيذ القانون بحق المطلوبين من قبل النيابة العامة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وجاء هذان القراران في إطار الجهود المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع لتنفيذ الاتفاق الأمني بطرابلس، وتعزيز الانضباط في المؤسسات الحيوية وضمان عملها وفق الأطر القانونية