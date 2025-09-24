نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان تؤكد التزامها الثابت بدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار تأكيد بلاده على التزامها الثابت والدائم بدعم القضية الفلسطينية، وذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الدول الست التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بفلسطين.

ووصف الوزير القضية الفلسطينية بأنها جوهرية لأهداف منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا إلى استمرار معاناة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، خاصة في قطاع غزة، حيث وصلت الأوضاع الإنسانية إلى مستوى كارثي نتيجة الاستهداف الممنهج للمدنيين والمنشآت.

انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة

أوضح إسحاق دار أن محكمة العدل الدولية اعتبرت الوضع في غزة "إبادة جماعية محتملة"، مؤكدًا أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني.

كما استنكر سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها المدنيون المحاصرون في غزة من خلال القصف والحصار ومنع وصول المساعدات، محذرًا من تصاعد العنف في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

دعوات للتصعيد الدبلوماسي والدعم الإنساني

طالب وزير الخارجية الباكستاني منظمة التعاون الإسلامي بالعمل على:

وقف إطلاق النار بشكل دائم وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

إنهاء الاستيطان والضم وإعادة الأراضي والممتلكات المصادرة.

محاسبة مرتكبي جرائم الحرب عبر آلية دولية لحماية المدنيين.

دعم الأونروا، والمشاركة في إعادة إعمار غزة وفق خطط الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

لجنة الدول الست

تضم لجنة منظمة التعاون الإسلامي المعنية بالقضية الفلسطينية كلًا من: باكستان، السنغال، غينيا، ماليزيا، دولة فلسطين، والأمانة العامة للمنظمة، وتُعنى بتنظيم الدعم السياسي والدبلوماسي والقانوني للقضية.