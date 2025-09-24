عاجل- الرئيس السيسي يثمن جهود ترامب لوقف الحرب في غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط

أحمد جودة - القاهرة - إشادة بدور الرئيس الأمريكي

الرئيس السيسي يثمن جهود ترامب لوقف الحرب في غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الجارية في قطاع غزة بشكل خاص، وسعيه الجاد لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

لقاء نيويورك مع القادة العرب والإسلاميين

وأكد الرئيس السيسي أن المقترحات التي طرحها الرئيس ترامب خلال اجتماعه مع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية في نيويورك، تمثل أساسًا هامًا يمكن البناء عليه خلال الفترة المقبلة من أجل إرساء السلام العادل والشامل.

أهمية البناء على الجهود الحالية

وشدد الرئيس على أن مصر تدعم أي تحركات دولية تهدف إلى إنهاء الصراع ووقف نزيف الدم الفلسطيني، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه في هذا اللقاء يعد خطوة مهمة نحو التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تضمن استقرار المنطقة.

التزام مصري ثابت بالقضية الفلسطينية

وجدد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدًا أن السلام العادل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار.