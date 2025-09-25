العالم اليوم - فيديو.. "مسير عسكري" لقوات الحرس الوطني التابع للهجري

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. "مسير عسكري" لقوات الحرس الوطني التابع للهجري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 08:20 مساءً - تداولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة السويداء مقطع فيديو يظهر ما وصف بـ"المسير العسكري" للحرس الوطني.

ونشرت صفحة السويداء 24 الفيديو وأرفقته بمنشور كتب فيه: "مسير عسكري نفذته قوات الحرس الوطني وسط مدينة السويداء قبل قليل، جاب الشوارع والساحات الرئيسية".

وأعلنت مجموعة فصائل محلية في السويداء، قبل أسابيع، انضمامها تحت مظلة "الحرس الوطني"، في خطوة قالت إنها تهدف إلى توحيد الجهود العسكرية والأمنية في المحافظة.

وبحسب شبكة "السويداء 24" المحلية، نشرت العديد من الفصائل المسلحة بيانات عن اندماجها ضمن "جيش موحد"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشكيل "قوّة منظّمة وصلبة تتولى حماية وسلامة البلاد والعباد"، وفق البيان.

وأكدت الفصائل في بيان نشر على صفحة "الحرس الوطني المكتب الإعلامي": "الالتزام المطلق بقرارات الرئاسة الروحية الممثلة بالشيخ حكمت الهجري واعتبارها الممثل الشرعي والمخول بتمثيل الطائفة الدرزية في الجبل".

وأضافت: "نعلن الاندماج التام بقوات الحرس الوطني باعتباره المؤسسة العسكرية الرسمية الممثلة للطائفة والتزامنا المطلق بالمهام الدفاعية الموكلة إلينا بالتعاون مع كافة كافة القوات الرديفة ونجدد العهد والميثاق على بذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الجبل".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية السورية عن توقيع اتفاق ثلاثي مع الأردن والولايات المتحدة لمعالجة ملف السويداء، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة، وتعزيز المصالحة الوطنية.

وتضمن الاتفاق العديد من البنود التي كانت تطالب بها المحافظة، بما في ذلك إجراء تحقيق دولي في الانتهاكات التي وقعت خلال العملية العسكرية في يوليو الماضي، ومحاسبة المتورطين بها، وتسريع إطلاق سراح المحتجزين من جميع الأطراف، إلى جانب إجراء ترتيبات أمنية وإدارية بالتعاون بين المجتمع المحلي والحكومة وبدعم أردني أميركي.

ورغم الترحيب الدولي الواسع الذي حظي به الاتفاق، إلا أن "اللجنة القانونية العليا في السويداء"، التابعة للشيخ حكمت الهجري أحد شيوخ العقل في المحافظة، أعربت عن رفضها القاطع لخارطة الطريق، معتبرة أن أبناء السويداء "لهم الحق في تقرير مصيرهم بحرية واستقلال سواء عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال".