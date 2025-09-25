العالم اليوم - ستارمر في انتقاد نادر لترامب بعد ادعائه بشأن "لندن والشريعة"

انتم الان تتابعون خبر ستارمر في انتقاد نادر لترامب بعد ادعائه بشأن "لندن والشريعة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 10:20 مساءً - نفى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الخميس، ادعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة بأن هناك مسعى لتطبيق الشريعة في لندن ووصفه بأنه "هراء" ودافع عن رئيس بلدية لندن صادق خان في انتقاد نادر للرئيس الأميركي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، وجه ترامب انتقادات لاذعة لسياسات الهجرة في أوروبا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخص بالذكر العاصمة البريطانية، قائلا "الآن يريدون تطبيق الشريعة"، ووصف خان بأنه "رئيس بلدية سيئ للغاية". وقال ستارمر لقناة "آي.تي.في" لندن "فكرة تطبيق الشريعة هراء، وصادق خان رجل صالح جدا".

وأضاف أنه يختلف مع ترامب في بعض الأمور "... لأكون واضحا، هذه القضية من بينها". وأصبح خان، ممثل حزب العمال اليساري الوسطي بزعامة ستارمر، عام 2016 أول مسلم يُنتخب لرئاسة بلدية مدينة لندن.

وانتخب منذ ذلك الحين في مرتين أخريين بالمنصب ذاته. وكانت تعليقات ترامب في الجمعية العامة هي الأحدث في الخلاف العلني طويل الأمد بين ترامب وخان والذي نشب في عام 2017 على الأقل، عندما انتقد خان ترامب بعد تعهده بفرض حظر على السفر لعدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وتمكن ستارمر وترامب في التغلب على خلافاتهما بشكل عام لتطوير علاقة عمل جيدة. ورد خان على تعليقات ترامب هذا الأسبوع باتهامه بأنه "عنصري ومتحيز وكاره للنساء".