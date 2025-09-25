العالم اليوم - لجنة تصادق على تعيين مرشح نتنياهو على رأس الشاباك

انتم الان تتابعون خبر لجنة تصادق على تعيين مرشح نتنياهو على رأس الشاباك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الخميس 25 سبتمبر 2025 11:24 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن اللجنة المكلفة بتعيين الموظفين الكبار صادقت مساء الخميس على تعيين الجنرال دافيد زيني على رأس جهاز الشاباك (الأمن الداخلي)، وذلك بناء على اقتراح بنيامين نتنياهو.
وكانت مدعية الدولة اعتبرت أن اقتراح نتنياهو تعيين زيني في هذا المنصب "غير قانوني"، لكن اللجنة كان لها رأي آخر وصادقت على التعيين الذي أعلنته الحكومة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في شهر يونيو، إنه هو الوحيد القادر على اختيار الرئيس الجديد لجهاز "الشاباك".
وأضاف أن "رئيس الحكومة هو الأقدر على اختيار الشخص المناسب لهذا المنصب نظرا للعلاقة الوثيقة التي تربطه برئيس الشاباك".
وكان الرئيس السابق لجهاز "الشاباك"، رونين بار، قد قدم استقالته بعد تصاعد الخلاف بينه وبين نتنياهو.
وتدهورت العلاقة بين الطرفين، بعد أن نشر الجهاز في مارس تقريرا حول هجمات السابع من أكتوبر 2023. ووجه التقرير انتقادات لسياسة الحكومة، معتبرا أنها مكّنت حماس من تعزيز قوتها في غزة.
