العالم اليوم - البديوي: نأمل بنتائج إيجابية للقاء ترامب مع قادة عرب ومسلمين

البديوي: نأمل بنتائج إيجابية للقاء ترامب مع قادة عرب ومسلمين

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 26 سبتمبر 2025 02:25 صباحاً - عبّر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، الخميس، عن أمله بالتوصل إلى نتائج إيجابية بعد اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية، بشأن ملف غزة.

وقال البديوي في مقابلة مع "دوت الخليج"، إن وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو سمع من 6 وزراء خارجية من مجلس التعاون الخليجي رسالة واضحة مفادها أنه يتوجب على الولايات المتحدة استخدام نفوذها وعلاقاتها مع إسرائيل لوقف القتل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وخاصة في غزة.

وأضاف: "نأمل أن تكون مخرجات لقاء الرئيس ترامب مع قادة دول عربية وإسلامية إيجابية، وتمثل استكمالا للدور الذي تلعبه قطر ومصر في ملف غزة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع".

ووصف البديوي العلاقات الأميركية مع دول الخليح بأنها "بالغة الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة".

وشدد على أن "واشنطن ملتزمة التزاما واضحا باستقرار دول الخليج".

وفي سياق متصل، قال الرئيس ترامب، الخميس، إنه أجرى محادثات جيدة بشأن غزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد ترامب أنه "نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، ومن المرجح الإعلان عن صفقة بشأن الرهائن قريبا".

وجاء في تصريح أدلى به ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي: "تحدثنا مع جميع القادة في الشرق الأوسط الذين هم أشخاص رائعون، ونحن نقترب جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة وربما حتى إلى سلام".

وتابع قائلا: "نستطيع أن نعيد الرهائن أحياء وأموات وتحقيق السلام من خلال محادثات خاصة".

وأشار ترامب إلى أنه "لن يسمح لإسرائيل بضمّ الضفة الغربية".