إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في إيلات للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة قادمة من اليمن

أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن صفارات الإنذار تدوي حايا في مدينة إيلات خشية تسلل طائرات مسيرة انطلقت من اليمن.

وفي وقت لاحق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا قال فيه: "في أعقاب سماع صفارات الإنذار قبل قليل بشأن تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات، تبين أن الأمر يتعلق بتحديد هوية كاذب".

ويوم الأربعاء، سقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سياحية بإيلات جنوب إسرائيل، مخلفة إصابة 23 شخصا على الأقل.

من جهتها، أعلنت "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية إصابة 23 شخصا بينهم رجلان في الستينيات من العمر في حالة خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، و17 بإصابات طفيفة بشظايا وكدمات في الأطراف، إثر سقوط طائرة مسيرة يمنية في منطقة سياحية في إيلات.

وأشارت إلى أن المصاب بحالة خطيرة يعاني من بتر جزئي في الأطراف العلوية، والمصاب بحالة متوسطة أصيب بشظاية في الصدر، كما لفتت وسائل إعلام عبرية إلى مقتل شخص واحد على الأقل.

هذا، وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في أسباب فشل الاعتراض عبر منظومة "القبة الحديدية"، حيث أطلقت صواريخ اعتراض نحو الطائرة المسيرة التي حلقت على ارتفاع منخفض جدا فوق المدينة.

وأضافت مصادر عسكرية أن هذا التكتيك بات سمة متكررة في هجمات "أنصار الله" الأخيرة إذ تحلق المسيرات على علو منخفض شبيه بالصواريخ المجنحة، ما يؤخر رصدها ويجعل إسقاطها أكثر صعوبة.