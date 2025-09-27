العالم اليوم - البحرين تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية

انتم الان تتابعون خبر البحرين تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 27 سبتمبر 2025 03:24 صباحاً - دعت البحرين، السبت، لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، كما رحبت بإعلان نيويورك لتطبيق حل الدولتين.

وقال وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن "مملكة البحرين تؤكد على أهمية خلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية".

وأضاف الزياني، أن البحرين ترحب باعتماد الأمم المتحدة لإعلان نيويورك لتطبيق حل الدولتين.

كما دعا وزير الخارجية البحريني إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.