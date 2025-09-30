العالم اليوم - ناسا تخطط لبناء قرية على سطح القمر بحلول سنة 2035

انتم الان تتابعون خبر ناسا تخطط لبناء قرية على سطح القمر بحلول سنة 2035 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 سبتمبر 2025 11:17 مساءً - كشف شون دافي، القائم بأعمال مدير وكالة الفضاء الأميركية، أن "ناسا" تسعى لبناء قرية كاملة على القمر بحلول سنة 2035.

وكشف دافي عن خطط "ناسا" في العقد القادم، خلال ظهوره، إلى جانب رؤساء وكالات فضاء دولية، أخرى في جلسة بمؤتمر الطيران الدولي "آي أي سي" المنظم بسيدني، أستراليا بين 29 سبتمبر الجاري و3 أكتوبر.

وقال دافي خلال الجلسة: "سوف نؤسس لحياة بشرية مستدامة على سطح القمر، لن تكون مجرد محطة بل قرية"، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح خلال حديثه في المؤتمر الذي خصص لمناقشة موضوع "الفضاء المستدام: أرض مرنة"، أن "ناسا" يمكن أن تؤسس وتحافظ على حياة بشرية على سطح القمر.

ولم تقتصر تصريحات دافي على استكشاف القمر، بل شملت أيضا خططا لاستكشاف المريخ.

وقال دافي: "ناسا ستحقق قفزات كبيرة في مهمتها للوصول إلى المريخ"، متوقعا أن تكون الولايات المتحدة أول من يصل إلى المريخ.

ومن المرتقب أن ترسل "ناسا"، في فبراير المقبل، أربعة رواد فضاء في إطار مهمة "أرتميس-2"، كأول رحلة قمرية منذ أكثر من 50 عاما.

وتخطط "ناسا" لبناء قاعدة طويلة الأمد على القمر، ومن المتوقع أن تكون قاعدة للطاقة النووية ستبنى باستخدام مواد موجودة على القمر، لتوفير مأوى لرواد الفضاء.

وتخطط الوكالة، أيضا لإرسال بعثة "أرتميس-3" بحلول منتصف 2027، من أجل إنزال اثنين من رواد الفضاء بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، في مهمة ستستمر لسبعة أيام.

وسيكون الهدف من هذه البعثات جمع البيانات الجيولوجية، ودراسة الظروف المحيطة بالقطب الجنوبي، من أجل بناء قاعدة دائمة على سطح القمر.