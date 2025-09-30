العالم اليوم - نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم أنحاء قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 12:25 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش سيبقى في معظم أنحاء غزة، بعدما أعطى موافقته على خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال نتنياهو على تليغرام: "سنستعيد جميع رهائننا، أحياء وبصحة جيدة، بينما سيبقى (الجيش الإسرائيلي) في معظم أنحاء قطاع غزة".

وأضاف أنه لم يوافق على قيام دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مضيفا: "أوضحنا وضوحا تاما أننا نعارض دولة فلسطينية بشدّة".

وأشاد نتنياهو بخطة الرئيس الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، وذلك في بيان مصور من واشنطن.

وقال نتنياهو في فيديو نشره على صفحته في "إكس": "لقد كانت زيارة تاريخية. بدلا من أن تعزلنا حماس، قلبنا الأمور، ونجحنا في عزلها".

وأضاف نتنياهو: "الآن، يضغط العالم أجمع على حماس لقبول الشروط التي وضعناها مع ترامب، لإعادة جميع الأسرى".

وتابع قائلا: "سنعارض قيام دولة فلسطينية، لأن ذلك سيكون بمثابة مكافئة للإرهاب".

وفي وقت سابق من مساء الإثنين، شدّد نتنياهو على أنه لن يكون للسلطة الفلسطينية أي دور في قطاع غزة من دون تغيير جذري.

وأكد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ترامب أنه "سيكون لغزة إدارة مدنية وسلمية لن تقودها لا حماس ولا السلطة الفلسطينية".

وأضاف مخاطبا ترامب: "بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، أقدر موقفكم الصلب لجهة أنه لن يكون لها أي دور في غزة من دون أن تشهد تحولا فعليا وجذريا وحقيقيا".

وعند إعلان البيت الأبيض عن الخطة جاء فيها: "إذا وافق الطرفان على هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب فورا. ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن. خلال هذه الفترة، تُعلق جميع العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وستبقى خطوط القتال مجمدة حتى تتحقق شروط الانسحاب الكامل على مراحل".