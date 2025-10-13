العالم اليوم - زيلينسكي يعلن عن لقاء ترامب.. صواريخ توماهوك على الطاولة

انتم الان تتابعون خبر زيلينسكي يعلن عن لقاء ترامب.. صواريخ توماهوك على الطاولة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 10:21 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إنه سيجتمع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، الجمعة، وسيناقشا معا قدرات أوكرانيا في مجال الدفاع الجوي والضربات بعيدة المدى.

وذكر زيلينسكي في حديثه مع الصحفيين في كييف أنه أطلع ترامب على "رؤية" حول عدد صواريخ توماهوك الأميركية التي تحتاج إليها أوكرانيا من أجل مجهودها الحربي ضد روسيا، وأن الزعيمين سيناقشان مزيدا من التفاصيل حول هذه المسألة يوم الجمعة.

وتحدث الزعيمان يومي السبت والأحد، ومن المقرر أن يصل وفد أوكراني رفيع المستوى، برئاسة رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، إلى واشنطن قبل اجتماع الجمعة لوضع الأساس للمحادثات بين رئيسي البلدين.

ويضغط زيلينسكي على واشنطن لتزويد كييف بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع، القادرة على ضرب موسكو، والتي يقول الأوكرانيون إنها ستُستخدم فقط ضد أهداف عسكرية. وقالت موسكو إن مثل هذه الخطوة ستمثل تصعيدا خطيرا.

وصرح ترامب بأنه يفكر في إرسال صواريخ توماهوك إلى أوكرانيا، لكنه قال أيضا إنه قد يتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ذلك.