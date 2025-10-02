نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الخارجية البريطانية تعبر عن قلقها من اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود المتجه لغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود العالمى المتجه إلى قطاع غزة، والذي يضم نشطاء وشخصيات بارزة من مختلف أنحاء العالم.

وقالت الوزارة حسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إنها تتواصل مع عائلات البريطانيين المشاركين في الأسطول، من دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية حول مصيرهم.

وأشارت تقارير إلى أن بعض السفن التابعة للأسطول تعرضت لاعتقال ركابها، حيث تم احتجاز المشاركين على متن سفينتي "ألما" و"سايرس"، بينما فُقد الاتصال مع غالبية السفن الأخرى.

وضم الأسطول شخصيات دولية بارزة من بينها الناشطة المناخية السويدية جريتا ثونبرج، فيما أثار اعتراضه ردود فعل دولية متزايدة بشأن حرية الملاحة والوضع الإنساني في غزة.