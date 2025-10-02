العالم اليوم - اعتراض أسطول الصمود.. إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر اعتراض أسطول الصمود.. إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الخميس 2 أكتوبر 2025 12:24 مساءً - استدعت إسبانيا القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد الخميس بعدما اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية أسطول المساعدات المتوجه إلى غزة، وفق ما أعلن وزير الخارجية.
وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس لمحطة "تي في إي" التلفزيونية "استدعيت اليوم القائمة بأعمال السفارة الإسرائيلية في مدريد" مضيفا أن 65 إسبانيا كانوا على متن الأسطول.
وفي وقت سابق، اعتلت القوات الإسرائيلية قوارب على متنها نشطاء أجانب وتحمل مساعدات إلى غزة واقتادتها إلى ميناء إسرائيلي، لتعترض احتجاجا أصبح أحد أبرز الجهود لرفض الحصار الإسرائيلي للقطاع.
وأظهر شريط فيديو من وزارة الخارجية الإسرائيلية، تحققت منه "رويترز"، أبرز المشاركين في الأسطول، وهي الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا تونبرغ، وهي تجلس على سطح قارب محاطة بجنود.
وقالت الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس "تم إيقاف عدة قوارب لأسطول الصمود التابع لحماس بأمان ويجري نقل ركابها إلى ميناء إسرائيلي.. غريتا وأصدقاؤها بخير وصحة جيدة".
ويتألف "أسطول الصمود"، الذي يحمل أدوية وأغذية إلى غزة، من أكثر من 40 قاربا مدنيا ويقل نحو 500 شخص، بينهم برلمانيون ومحامون ونشطاء.
ونشر الأسطول عدة مقاطع فيديو على تطبيق تلغرام تتضمن رسائل من أفراد على متن القوارب المتعددة، بعضهم يحمل جوازات سفرهم قائلين إنهم اختطفوا واقتيدوا إلى إسرائيل رغما عنهم، وشددوا على أن مهمتهم إنسانية غير عنيفة.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر اعتراض أسطول الصمود.. إسبانيا تستدعي القائمة بأعمال إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة