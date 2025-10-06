العالم اليوم - ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى

انتم الان تتابعون خبر ترامب: محادثات غزة تتقدم بسرعة وهذا موعد المرحلة الأولى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 أكتوبر 2025 03:28 صباحاً - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إن المحادثات الجارية مع حركة حماس لإنهاء حرب إسرائيل على غزة وإطلاق سراح الرهائن تحرز تقدما سريعا.

وأضاف ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "ترو سوشيال": "كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية، وتسير بوتيرة سريعة. ستجتمع الفرق الفنية مرة أخرى غداً الاثنين، في مصر لبحث وتوضيح التفاصيل النهائية".

وأوضح ترامب: "تم إبلاغي بأن من المقرر إتمام المرحلة الأولى هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة".

وتابع الرئيس الأميركي:"عقدت محادثات إيجابية جدا مع حماس وبلدان من حول العالم (عربية ومسلمة وغيرها) في نهاية الأسبوع للإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، والأهم التوصل إلى سلام في الشرق الأوسط طال انتظاره".