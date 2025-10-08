نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف يحذر من انفجار مشكلة الأكراد في دول أخرى أسوة بسوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أدت الألاعيب مع الأكراد في سوريا بشأن الحكم الذاتي إلى نتائج ملموسة، فقد تنفجر مشكلة الأكراد في جميع دول المنطقة الأخرى.

وقال في مقابلة ضمن مشروع "جسور إلى الشرق" على شاشة RT: "تطالب سوريا بشكل قاطع بوقف التدخل في شؤونها الداخلية، وتقع مساحات كبيرة من الأراضي السورية تحت سيطرة القوات الأجنبية، ولا توجد هذه القوات دائما بدعوة من دمشق".

وأضاف: "يجب على جميع الدول التي تملك تأثيرا على الوضع - سواء على دمشق أو على مختلف المجموعات العرقية-الطائفية والسياسية في آخر أجزاء البلاد - أن تدرك أن وحدة سوريا هي مصلحة لها".

وشدد على أنه "إذا أدت هذه الألاعيب مع الأكراد السوريين حول الحكم الذاتي والانفصالية إلى نتائج ملموسة، فقد تتفجر مشكلة الأكراد في جميع دول المنطقة الأخرى، وهذا يشكل مخاطر جسيمة".