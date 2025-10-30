نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. الزمالك يواجه البنك الأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلا شوووت.. الزمالك يواجه البنك الأهلي اليوم في الدوري المصري الممتاز

يستعد نادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة. يسعى الفريق الأبيض لاستعادة نغمة الانتصارات وتعزيز موقعه في جدول الترتيب، بينما يبحث البنك الأهلي عن نتيجة إيجابية للهروب من مناطق الخطر.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مع التعليق الحي لأحد أبرز معلقي القناة، لتوفير تغطية شاملة للقاء لكل عشاق القلعة البيضاء ومتابعي الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبدالمجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايج

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عدي الدباغ، شيكو بانزا

ويأمل الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا في تقديم أداء متوازن بين الدفاع والهجوم، مع استغلال الحالة الفنية الجيدة لبعض اللاعبين في الخط الأمامي لضمان حصد النقاط الثلاث قبل توقف الدوري الدولي المرتقب.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على الفرق المنافسة في المربع الذهبي، بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة في الجولات الأخيرة. ويعول الجهاز الفني على الخبرة الهجومية للاعبين مثل عبد الله السعيد وخوان بيزيرا لتسجيل الأهداف الحاسمة، مع الحفاظ على التنظيم الدفاعي بقيادة حسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل لتجنب استقبال أي أهداف غير ضرورية.

من جانب آخر، يعد البنك الأهلي خصمًا صعبًا على أرضه ويمتلك عناصر شابة طموحة تبحث عن إثبات الذات، ما يزيد من صعوبة المباراة ويجعل اللقاء متكافئًا على الرغم من الفارق الفني بين الفريقين. ويأمل الجهاز الفني للزمالك في استغلال الأخطاء الفردية للفريق المنافس وتحويلها لهدف أو أكثر يحسم نتيجة اللقاء لصالح الفريق الأبيض.



كما يسعى الزمالك للاستفادة من دعم جماهيره في استاد القاهرة الدولي، حيث من المتوقع أن تشهد المدرجات حضورًا كبيرًا لمؤيدي الفريق، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية إضافية. ويعتبر استغلال الروح المعنوية العالية للجماهير أحد العوامل المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني لتحقيق التفوق والسيطرة على مجريات المباراة منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

