الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق اليوم على أرضية ملعب الدفاع الجوي مباراة الإياب المنتظرة، بين نادي بيراميدز المصري ونظيره نادي التأمين الإثيوبي، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2025، وتتجه أنظار الجماهير نحو هذه المواجهة الحاسمة، وفي تغطيتنا، نقدم لكم كافة التفاصيل حول موعد اللقاء، التشكيل المتوقع، القنوات الناقلة، واسم المعلق.

بصوت مؤمن حسن.. القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي الآن والتشكيل في دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي اليوم

تقام المباراة المرتقبة والتي ستجمع بين كل من نادي بيراميدز ونظيرة نادي التأمين الإثيوبي على ملعب الدفاع الجوي، اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 07.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة 08.00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي اليوم

يتم نقل أحداث المباراة المرتقبة اليوم والتي ستجمع بين كل من نادي بيراميدز ونظيرة نادي التأمين الإثيوبي، على شبكة قنوات أون سبورت حيث تعد الناقل الحصري للقاء المرتقب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدا عبر قناة ON Sport HD 2، ويقوم بنقل أحداث المباراة المعلق الرياضي المعروف مؤمن حسن.

تشكيل نادي بيراميدز المتوقع اليوم

جاء تشكيل نادي بيراميدز المتوقع اليوم أمام نظيرة نادي التأمين الإثيوبي في المواجهة المرتقبة، على النحو التالي.