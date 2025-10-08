نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: الوضع في غزة كارثي والضحايا الفلسطينيون تجاوزوا ضحايا أوكرانيا منذ 2014 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوضع في قطاع غزة بالكارثي، مشيرا إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين خلال عامين فقط تجاوز عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ الانقلاب عام 2014.

جاء ذلك في مقابلة ضمن برنامج "نيوزميكر" على شاشة RT، سلط فيها الضوء على الأبعاد الإنسانية للأزمة، حيث قال: "العدد الإجمالي للقتلى، وفق البيانات الرسمية وحدها، بلغ خلال العامين 65 ألف شخص. الغالبية العظمى منهم مدنيون: نساء وأطفال وشيوخ"، مضيفا أن "من عواصم أوروبية عديدة، ومن أفواه ممثلي منظمات دولية رسميين، تتردد كلمات مثل 'إبادة جماعية' و'جوع'. الأطفال يموتون من الهزال والجوع".

وأضاف: "للمقارنة: 65 ألف مدني فلسطيني قتلوا خلال عامين وهذا أكثر من ضعف عدد الضحايا المدنيين طوال فترة الأزمة في أوكرانيا بعد الانقلاب. عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا خلال 12 عاما أقل مما سقط في فلسطين خلال عامين فقط. الوضع مأساوي للغاية".

كما انتقد الوزير الروسي ما وصفها بـ "الأفكار الغريبة" التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا بشكل خاص إلى مقترحات مثل "ريفييرا الشرق الأوسط" و"تهجير الغزيين" و"إنشاء منطقة سياحية ترفيهية".

ولفت إلى أن "الدول العربية عارضت هذه الأفكار بشكل قاطع، خاصة مصر والأردن باعتبارهما الجارتين الأقرب لفلسطين، اللتين أراد زملاؤنا الأمريكيون ترحيل غالبية سكان قطاع غزة إليهما".

وشدد لافروف على أن "هيئة الأمم المتحدة أعلنت عن الدولة الفلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل منذ عام 1947"، معتبرا أن "الجميع أدرك أن هذا سيكون كارثة ليس فقط على الفلسطينيين من الناحية الإنسانية، بل أيضا على هيبة الأمم المتحدة".

وخلص إلى القول: "يجب إنشاء الدولة"، في إشارة إلى الدولة الفلسطينية، منتقدا في الوقت نفسه تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي "أعلن مرارا علنا أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية".

وفي حديثه عن خطة ترامب لتسوية الأزمة في غزة، قال لافروف: "إذا نظرتم إلى خطة ترامب، نحن نعتبرها خطوة إيجابية نظرا لضرورة وقف إراقة الدماء وإنقاذ الأرواح وإعادة إعمار قطاع غزة ومدينة غزة أو ما تبقى منها، تضمنت كلمة 'السيادة/الدولة'. لكن الصياغة كانت عامة جدا، بحيث تشير فقط إلى ما سيبقى من قطاع غزة. ولم تذكر الضفة الغربية في هذا السياق. لكننا واقعيون، وندرك أن هذه الخطة هي أفضل المتاح حاليا على الطاولة".