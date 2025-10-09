نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو: اجتماع حكومي اليوم للموافقة على اتفاق غزة وإتمام صفقة الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الخميس، أنه سيعقد اجتماعًا حكوميًا موسعًا في وقت لاحق اليوم، من أجل الموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، مؤكدًا أن هذا اليوم يمثل "يومًا عظيمًا لإسرائيل".

وقالت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، إن نتنياهو أوضح أن الاجتماع سيُعقد بعد عودة الوفد الإسرائيلي من شرم الشيخ، حيث سيتم توقيع الاتفاق بشكل رسمي تحت رعاية مصرية.

وأكد نتنياهو في منشور له عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، أن جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة سيعودون إلى ديارهم، مشيرًا إلى أن حكومته ستعمل على ضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وبما يحقق ما وصفه بـ "أمن إسرائيل ومصالحها العليا".

ويأتي هذا التصريح قبل ساعات قليلة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ عند الساعة 12 ظهرًا بتوقيت فلسطين، وفق ما أعلنته الأطراف الراعية للاتفاق، وسط ترقب إقليمي ودولي كبير لمآلات المرحلة الأولى من خطة التهدئة.