عاجل- وقف إطلاق النار في غزة يدخل حيز التنفيذ لتطبيق المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ

أحمد جودة - القاهرة - دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ رسميًا اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت فلسطين، إيذانًا ببدء المرحلة الأولى من اتفاق شرم الشيخ الذي تم التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية، وذلك بعد شهور طويلة من المواجهات الدامية التي شهدها القطاع.

وتنص المرحلة الأولى من الاتفاق على تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الجانبين خلال الساعات المقبلة، حيث من المقرر أن يتم الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء دفعة واحدة ومن دون أي مراسم احتفالية، على أن يتم تسليم الجثامين بشكل تدريجي في مراحل لاحقة.

وفي المقابل، ستقوم إسرائيل بالإفراج عن نحو 2000 أسير وأسيرة فلسطينية، بينهم 250 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، إضافة إلى عدد من الأسرى من قطاع غزة، في خطوة وُصفت بأنها الأضخم منذ سنوات طويلة على صعيد التبادل الإنساني.

تفاصيل توقيع اتفاق شرم الشيخ

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت في وقت سابق عن الجدول الزمني للمرحلة الأولى من الاتفاق، مشيرة إلى أن مراسم التوقيع الرسمية جرت اليوم في مدينة شرم الشيخ المصرية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بحضور وفود أمنية وسياسية من الطرفين وبإشراف مصري مباشر.

وأوضحت التقارير أن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، رئيس الوفد المفاوض، سيعود إلى تل أبيب لحضور اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية المعروف باسم “الكابينيت”، وذلك لإطلاع الوزراء على تفاصيل الاتفاق والتصديق عليه رسميًا، على أن يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعًا موسعًا عند الساعة الرابعة عصرًا لاستكمال إجراءات المصادقة النهائية على الاتفاق.

انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي من مناطق في غزة

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنه في غضون 24 ساعة من توقيع الاتفاق، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من عدد من المناطق داخل قطاع غزة، وتحديدًا من “الخط الأصفر” الممتد من مدينة خانيونس جنوبًا حتى بيت لاهيا شمالًا، بما يمهّد لتأمين مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان القطاع.

كما أوضحت التقارير أن هذه الخطوة تأتي ضمن الضمانات الميدانية التي تسعى مصر لتأمينها من خلال خطة إنسانية عاجلة تهدف إلى فتح الممرات الآمنة، وتسهيل وصول فرق الإغاثة الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة.

بداية جديدة نحو الهدوء في غزة

يمثل دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ خطوة مهمة نحو إنهاء التصعيد العسكري الذي استمر لعدة أشهر وأدى إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، وسط ترحيب دولي واسع بالجهود المصرية التي لعبت دورًا حاسمًا في التوصل إلى هذا الاتفاق، الذي يُنظر إليه كبداية لمرحلة جديدة من الهدوء النسبي تمهيدًا للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة.