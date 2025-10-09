نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسى يعلن انتهاء الحرب فى غزة: انتصار لإرادة السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهاء الحرب في قطاع غزة بعد عامين من الصراع، مؤكدًا أن ما جرى يمثل انتصارًا لإرادة السلام على منطق الحرب، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار خلال الاجتماعات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ، برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، ووفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الرئيس السيسي في تصريحاته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "من شرم الشيخ، أرض السلام ومهد الحوار والتقارب، شهد العالم لحظة تاريخية تُجسد انتصار إرادة السلام. هذا الاتفاق لا يطوي صفحة حرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار."

ويُعد هذا الإعلان تتويجًا لجهود دبلوماسية مكثفة بذلتها مصر خلال الشهور الماضية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وضمان تثبيت الهدنة وبدء مرحلة إعادة الإعمار في القطاع، بما يعزز فرص السلام الدائم والاستقرار الإقليمي.