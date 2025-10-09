نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأونروا: مستعدون لإدخال مساعدات إلى غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتفاق جديد بين إسرائيل وحماس يبعث الأمل في إنهاء الحرب والحصار

على وقع الفرحة التي عمت غزة، مع الإعلان عن الاتفاق على وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، رحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بالاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس. وأكدت في بيان، اليوم الخميس، أن هذا الاتفاق يثير "ارتياحا كبيرا".



الأونروا تؤكد جاهزيتها لإدخال المساعدات

كما شددت الأونروا على استعدادها لإدخال مساعدات إلى القطاع تكفي لسد حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة. وكتب المدير العام للوكالة فيليب لازاريني على منصة "إكس" أن "الأونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة"، مضيفًا أن لديهم ما يكفي لإطعام جميع السكان على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة.

غزة



ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن مساء أمس الأربعاء التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس حول المرحلة الأولى من الخطة التي كان أعلنها سابقًا بشأن غزة.

نتنياهو: الاتفاق بانتظار مصادقة الحكومة

في حين أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاتفاق لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة عليه مساء اليوم، إلا أنه أشار في الوقت نفسه إلى وقف العمليات الهجومية.



سنتان من الحرب والحصار تدفع غزة إلى حافة المجاعة

فيما عمت الاحتفالات القطاع الفلسطيني الذي عاش على مدى سنتين حربًا دامية وحصارًا خانقًا، أدى إلى حدوث مجاعة في بعض المناطق، وفق ما أفادت الأمم المتحدة في أغسطس الماضي (2025). كما عم الدمار أغلب مناطق غزة، لا سيما في الشمال، حيث محيت أبنية وشوارع برمتها.



تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق

يذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق تقضي بأن يبدأ تبادل الأسرى يوم الاثنين المقبل، على أن يبدأ الجيش الإسرائيلي أيضًا الانسحاب من بعض أجزاء القطاع، وفق ما اتفق عليه في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس في مدينة شرم الشيخ بمصر.

كذلك نصت المرحلة الأولى من الخطة على إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة، بمعدل 400 شاحنة يوميًا.