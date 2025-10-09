نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غارات إسرائيلية تهزّ غزة قبيل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصعيد مفاجئ في غزة بعد إعلان الهدنة.. إسرائيل تواصل القصف وحماس تترقب التوقيع

أكد الدفاع المدني في غزة أن الجيش الإسرائيلي شنّ فجر الخميس سلسلة من الغارات الجوية والمدفعية في مناطق متعددة من القطاع الفلسطيني، وذلك رغم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. وأوضح الدفاع المدني أن الهجمات تركزت في شمال القطاع ووسطه، ما تسبب في موجة من الذعر بين السكان الذين كانوا يترقبون بدء سريان الهدنة خلال ساعات.

قصف مكثف شمال غزة وخان يونس

قال محمد المغير، المسؤول في الدفاع المدني، إن الانفجارات كانت متتالية وعنيفة، واستهدفت تحديدًا مدينة غزة والمناطق الشمالية منها، بالإضافة إلى قصف مدفعي وغارات جوية طالت وسط مدينة خان يونس جنوب القطاع. وأضاف أن الدمار طال عددًا من الأبنية السكنية والمحال التجارية، في وقت واجهت فيه طواقم الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى بعض المناطق بسبب القصف المستمر.

غزة

تحليق منخفض فوق خيام النازحين

أشار المغير إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي واصل التحليق على ارتفاع منخفض فوق خيام النازحين في جنوب القطاع ومدينة غزة، ما أدى إلى حالة من الخوف والارتباك بين الأسر التي لجأت إلى هذه المناطق بحثًا عن الأمان. وأكد أن الطائرات الحربية لم تغادر الأجواء منذ ساعات الليل، في مشهد يعكس توتر الأوضاع رغم الحديث عن اتفاق وشيك لوقف النار.

الاتفاق يدخل حيّز التنفيذ من القاهرة

من المقرر أن يدخل الاتفاق بين إسرائيل وحماس حيّز التنفيذ فور توقيعه رسميًا في القاهرة، والمتوقع أن يتم ظهر الخميس، حسب مصادر دبلوماسية مصرية. ويُنتظر أن يشمل الاتفاق ترتيبات تتعلق بوقف العمليات العسكرية، وإطلاق سراح رهائن ومعتقلين، وفتح المعابر لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، الذي يعاني أوضاعًا مأساوية منذ بدء الحرب.

نتنياهو يجمع حكومته لإقرار الاتفاق

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعقد جلسة حكومية خاصة لإقرار الاتفاق مع حركة حماس، موضحًا أن الهدف الأساسي هو إعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة ووقف الحرب التي استمرت نحو عامين. وأكد في بيان رسمي أن "الوقت قد حان لإعادة أبنائنا إلى الوطن وإنهاء معاناة العائلات الإسرائيلية"، في إشارة إلى الضغط الشعبي المتزايد داخل إسرائيل لإيقاف القتال.

تحذيرات إسرائيلية من العودة إلى الشمال

وفي الوقت نفسه، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات جديدة للنازحين في جنوب القطاع، طالبهم فيها بعدم العودة إلى مناطقهم في شمال وادي غزة، مؤكّدًا أن تلك المناطق لا تزال "منطقة قتال خطيرة". وكتب المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي على منصة إكس أن القوات الإسرائيلية ما زالت تطوق مدينة غزة، وأن العودة إليها "تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المدنيين"، في حين تستمر التحركات العسكرية في جنوب وشرق القطاع لحين صدور تعليمات رسمية بوقف العمليات.