العالم اليوم - "أمور غريبة وخطوة شريرة".. ترامب يهاجم الصين ويهدد بالردّ

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 07:20 مساءً - نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، منشورا طويلا يتحدث فيه عن الصين، قائلا إن "أمورا غريبة" تحدث هناك، ومعتبرا أن بكين "أصبحت عدائية للغاية".

وجاء في منشور ترامب: "تحدث أمور غريبة للغاية في الصين! إنهم يُصبحون عدائيين للغاية، ويُرسلون رسائل إلى دول حول العالم، يُطالبون فيها بفرض ضوابط على تصدير كل عنصر من عناصر الإنتاج المتعلقة بالمعادن النادرة، وأي شيء آخر يُمكنهم تخيله، حتى لو لم يُصنّع في الصين".

وأضاف: "لم يرَ أحد شيئا كهذا من قبل، ولكنه في جوهره سيُؤدي إلى "ازدحام" الأسواق، ويُصعّب الأمور على جميع دول العالم تقريبا، وخاصة الصين".

وتابع: "لقد تواصلت معنا دولٌ أخرى غاضبة للغاية من هذا العداء التجاري الكبير، الذي ظهر فجأة. كانت علاقتنا مع الصين على مدار الأشهر الستة الماضية جيدة للغاية، مما يجعل هذه الخطوة التجارية أكثر إثارة للدهشة. لطالما شعرتُ أنهم كانوا يتربصون، والآن، كالعادة، ثبتت صحةُ توقعاتي! لا يُمكن السماح للصين باحتكار العالم، ولكن يبدو أن هذه كانت خطتهم منذ زمن، بدءا من "المغناطيسات" وعناصر أخرى جمعوها بهدوء في ما يشبه وضعا احتكاريا، وهي خطوة شريرة وعدائية إلى حد ما، على أقل تقدير".

وأوضح ترامب: "لكن للولايات المتحدة أيضا مواقع احتكارية، أقوى وأبعد مدى من الصين. لم أختر استخدامها، لم يكن هناك سبب يدفعني إلى ذلك - حتى الآن! الرسالة التي أرسلوها طويلة، وتفصّل، بدقة متناهية، كل عنصر يريدون حجبه عن الدول الأخرى. الأمور التي كانت روتينية لم تعد روتينية على الإطلاق. لم أتحدث إلى الرئيس شي لأنه لم يكن هناك سبب للقيام بذلك. كانت هذه مفاجأة حقيقية، ليس لي فقط، بل لجميع قادة العالم الحر".

وأردف قائلا: "كان من المقرر أن ألتقي بالرئيس شي بعد أسبوعين، في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، في كوريا الجنوبية، ولكن يبدو الآن أنه لا يوجد سبب للقيام بذلك. كانت الرسائل الصينية غير مناسبة بشكل خاص، إذ صادف هذا اليوم، بعد ثلاثة آلاف عام من الفوضى والقتال، حلول السلام في الشرق الأوسط. أتساءل إن كان هذا التوقيت مصادفة؟ بناءً على ما تقوله الصين عن "النظام" العدائي الذي أصدروه للتو، سأضطر، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة، إلى مواجهة تحركهم ماليا".

وأكمل منشوره بالقول: "مقابل كل عنصر تمكنوا من احتكاره، لدينا عنصران. لم أتوقع أبدا أن يصل الأمر إلى هذا الحد، ولكن ربما، كما هو الحال مع كل شيء، قد حان الوقت. في النهاية، ورغم أنه قد يكون مؤلما، إلا أنه سيكون أمرا جيدا جدا للولايات المتحدة. إحدى السياسات التي ندرسها حاليا هي زيادة هائلة في التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة. وهناك العديد من التدابير المضادة الأخرى التي تُدرس بجدية أيضا. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!"