نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمن العام اللبناني: تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل خططت لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات بالداخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمن العام اللبناني اليوم الجمعة، أنه تمكن من تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل "كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني"، وتوقيف بعض أعضائها.

وصدر عن مكتب شؤون الإعلام في الأمن العام اللبناني بيان جاء فيه: "ضمن إطار مكافحتها لشبكات التجسس، تمكنت المديرية العامة للأمن العام من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابيّة من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني وتوقيف بعض أعضائها".

وأضاف البيان: "بنتيجة التحقيقات أقرّ أحد الموقوفين بمسؤولية هذه الشبكة عن تنفيذ إغتيالات سابقة طالت مسؤولين حزبيين في الجماعة الإسلامية".

وتابع المكتب: "على أثر ذلك قامت المديرية العامة للأمن العام بإجراء عمليّة تتبع عملانيّة، أمنية وفنيّة دقيقة أسفرت عن مداهمات في عدد من المناطق اللبنانية ساهمت في إحداها قوة من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات، وتم ضبط عدد من الآليات والتجهيزات المستعملة وتوقيف عدد من المتورطين أبرزهم":

• اللبناني/البرازيلي م. ص.

• الفلسطيني إ. ع.

• اللبناني ع. ش.

• اللبناني أ. غ.

وأشار البيان إلى أنه "سيتم الإعلان عن تفاصيل وملابسات القضيّة بعد اكتمال التحقيقات الجارية تحت إشراف الجهات المختصة".