العالم اليوم - السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة

انتم الان تتابعون خبر السيسي يدعو المستشار الألماني لحضور توقيع اتفاق غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 أكتوبر 2025 08:16 مساءً - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوة للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، للمشاركة في الاحتفالية التي ستستضيفها مصر بمناسبة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ولم تكشف مصر حتى الآن عن موعد الاحتفالية المزمع تنظيمها والتي تقول القاهرة إنها ستكون احتفالية تليق بالحدث.

وفي اتصال هاتفي بين السيسي وميرتس شدد الرئيس المصري على أهمية الحفاظ على دور ومكانة السلطة الفلسطينية، وتهيئة الظروف الملائمة لإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول مستجدات الجهود المصرية المبذولة بالتنسيق مع الأطراف المعنية لإنهاء الحرب في غزة، حيث استعرض الرئيس السيسي تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الثامن من الشهر الجاري في شرم الشيخ، كما قدم رؤية مصر للمرحلة التالية وآليات تنفيذ الاتفاق القائم على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبه، أكد المستشار الألماني دعم ألمانيا لهذا الاتفاق وتطلعها لأن يشكل خطوة نحو تحقيق سلام دائم في المنطقة، وأشار إلى تطلعه لاستضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.