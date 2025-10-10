نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلانيا ترامب: بوتين رد على رسالتي ولديّ قناة اتصال مفتوحة معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت ميلانيا ترامب زوجة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب بأنها تلقت ردا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على رسالتها له بشأن الأطفال الأوكرانيين العالقين بسبب الأوضاع الراهنة.

وقالت السيدة الأولى خلال كلمة في البيت الأبيض: "تلقى الرئيس بوتين رسالتي، ورد عليها كتابيا، معربًا عن رغبته في التعامل معي شخصيا لتوضيح ظروف أطفال أوكرانيا المقيمين في روسيا".

وأضافت ترامب: "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبفضل عمل موسكو وواشنطن، تمت إعادة 8 أطفال أوكرانيين إلى وطنهم، كانوا قد علقوا في روسيا بسبب القتال".

ووفقا لسيدة الولايات المتحدة الأولى، فإن ممثلها يعمل بشكل مباشر مع فريق بوتين بشأن مسألة لم شمل الأطفال مع عائلاتهم.

كما أكدت ميلانيا ترامب أن روسيا تُظهر استعدادا لتقديم معلومات موضوعية وتفصيلية عن الأطفال الأوكرانيين.

ووفقًا لنص الرسالة التي نشرها ترامب سابقا، طلبت ميلانيا من بوتين حماية الأطفال.