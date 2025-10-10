نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أكسيوس": ترامب يخطط لعقد قمة دولية حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة لقادة العالم حول غزة خلال زيارته لمصر الأسبوع المقبل، وفق ما أفادت به وكالة "أكسيوس" الأمريكية نقلا عن أربعة مصادر مطلعة.

وبحسب الوكالة، تهدف القمة إلى حشد دعم دولي إضافي لخطة السلام الأمريكية الخاصة بقطاع غزة، حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بترتيبات مرحلة ما بعد الحرب والأمن وعملية إعادة الإعمار.

وتشير المصادر إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتولى تنظيم القمة، وقد أجرى اتصالات مع عدد من القادة الأوروبيين والعرب لدعوتهم للمشاركة.

ومن المتوقع أن يحضر القمة قادة أو وزراء خارجية من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وقطر والإمارات والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان وإندونيسيا.

وأفاد مسؤول أمريكي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر القمة في الوقت الراهن.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى إسرائيل صباح الاثنين، حيث سيلقي خطابا أمام الكنيست ويجتمع مع عائلات الأسرى. وفي وقت لاحق، سيتوجه إلى مصر لمقابلة الرئيس السيسي والمشاركة في حفل توقيع اتفاقية غزة للسلام إلى جانب ممثلي الدول الضامنة: مصر وقطر وتركيا.

ومن المرجح أن تعقد القمة صباح يوم الثلاثاء في شرم الشيخ، مع إمكانية نقلها إلى يوم الاثنين، وفقًا للمصادر.