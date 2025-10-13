نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| نتنياهو يعلن رسميًا انتهاء الحرب على غزة بعد استعادة الأسرى الإسرائيليين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نتنياهو يعلن رسميًا انتهاء الحرب على غزة بعد استعادة الأسرى الإسرائيليين

في لحظة وصفت بالتاريخية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، انتهاء الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد أن تسلمت إسرائيل كافة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس. ويعد هذا الإعلان نقطة تحول كبرى في مسار الصراع الذي استمر شهورًا، وأثار اهتمامًا دوليًا واسعًا.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اتفاق تبادل الأسرى بين الجانبين، الذي اعتبره مراقبون بمثابة مقدمة لمرحلة جديدة من التهدئة وإعادة الإعمار، وسط ترحيب دولي حذر بالخطوة.

تسليم 20 أسيرًا إسرائيليًا إلى الصليب الأحمر

أكدت المصادر أن حركة حماس سلمت 20 أسيرًا إسرائيليًا من الأحياء إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تولت نقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

وتمت عملية التسليم وفق ترتيبات إنسانية وأمنية دقيقة، وسط مراقبة دولية مكثفة.

ويعد تسليم الأسرى جزءًا من اتفاق أوسع لتبادل الأسرى، تم التوصل إليه في إطار الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء النزاع.

الإفراج عن 2000 أسير فلسطيني

وبموجب الاتفاق ذاته، ستفرج إسرائيل عن نحو 2000 أسير فلسطيني من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

وتعد هذه الخطوة الأكبر من نوعها منذ سنوات، وتشكل بادرة أمل لعائلات المعتقلين الفلسطينيين، كما تعكس حجم الضغوط الدولية لإنهاء النزاع.

ويرى مراقبون أن عملية التبادل قد تفتح الباب أمام محادثات سياسية أوسع في الفترة المقبلة، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار.

نهاية الحرب وبداية مرحلة جديدة

مع إعلان نتنياهو انتهاء الحرب على غزة، يترقب المجتمع الدولي المرحلة التالية التي ستتمحور حول التهدئة، وإعادة الإعمار، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف. كما يتوقع أن تشهد الساحة الإقليمية تحركات سياسية مكثفة لتثبيت هذا التحول.