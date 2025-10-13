كييف ـ د.ب.أ: أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 103 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق وجنوب أوكرانيا خلال الليلة قبل الماضية.
وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 118 طائرة مسيرة من طراز «شاهد»، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، ميليروفو، بريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسك بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى صاروخ جو-جو موجه من طراز «إكس-31» تم إطلاقه من منطقة زابوريجيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».
وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كييف تعلن إسقاط 103 مسيرات روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.