كييف تعلن إسقاط 103 مسيرات روسية

كييف ـ د.ب.أ: أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 103 طائرات مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وشرق وجنوب أوكرانيا خلال الليلة قبل الماضية.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 118 طائرة مسيرة من طراز «شاهد»، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، ميليروفو، بريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسك بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، بالإضافة إلى صاروخ جو-جو موجه من طراز «إكس-31» تم إطلاقه من منطقة زابوريجيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.