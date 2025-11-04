قطر تخسر اللقاء الافتتاحي أمام إيطاليا فـي كأس العالم تحت 17 سنة بالدوحة

الدوحة ـ د.ب.أ: انطلقت امس الاول بطولة كأس العالم لأقل من 17 عاما، بمشاركة 48 منتخباً، في محطة فارقة تعزز السجل الحافل لدولة قطر مع استضافة أول نسخة من البطولة بالنظام الجديد. وشهدت انطلاقة البطولة مواجهة بين المنتخب القطري للناشئين أمام نظيره الإيطالي، حيث فاز الأخير بهدف دون رد، في ملعب منصور مفتاح، أحد الملاعب الثمانية التي أُعيد تسميتها مؤخراً احتفاءً بعدد من أساطير كرة القدم القطرية الذين كان لهم بصمة واضحة في المشهد الكروي في قطر.

و قال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة : «نفخر باستضافتنا لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة والتي تعد أول بطولة للاتحاد الدولي لكرة القدم تقام بمشاركة 48 فريق. وتعتبر البطولة منصة لإلقاء الضوء على المواهب الاستثنائية الصاعدة في كرة القدم وستؤكد على قوة الرياضة في التقريب بين مختلف الشعوب والثقافات من مختلف أنحاء العالم.»

وأضاف : «تعكس استضافتنا لمونديال الناشئين التزام دولة قطر بتطوير كرة القدم على كافة المستويات، وسنشهد خلال البطولة بزوغ نجوم الغد في كرة القدم من أكاديمية أسباير، المنشأة الرياضية الرائدة التي أنتجت عدداً من النخب الرياضية في البلاد». وأبدى الإسباني ألفارو ميخيا، المدير الفني للمنتخب القطري للناشئين، رضاه عن أداء فريقه رغم الخسارة أمام إيطاليا، ، في الجولة الأولى بالمجموعة الأولى لكأس العالم لكرة القدم لأٌقل من 17 عاما، التي انطلقت اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وأضاف مدرب المنتخب القطري في تصريح له عقب نهاية اللقاء: أشعر بالفخر للأداء الكبير الذي قدمناه أمام إيطاليا أحد أفضل المنتخبات في العالم، وفخور أيضا بالروح القتالية للاعبين، لقد لعبنا بتنظيم جيد، وخلقنا فرصًا، وواجهنا منتخبًا يملك خبرة كبيرة، وهو ما يُعد أمرًا إيجابيًا في بداية مشوار البطولة.

وتابع: تغير الأداء في الشوط الثاني وظهرنا بشكل أفضل، وحاولنا الوصول لمرمى إيطاليا في عدة مناسبات، ولكن الحظ لم يساعدنا على إدراك التعادل.

وأوضح ميخيا: بدون أدنى شك واجهنا مباراة صعبة وحاولنا اللعب بتنظيم دفاعي محكم، وعندما تقدم مباراة جيدة تكون الخسارة قاسية لكنها لن تُحبطنا، وما زالت الفرصة سانحة أمامنا للتعويض في المباراتين المقبلتين وسنُقاتل فيهما من أجل التأهل. واختتم مدرب منتخب قطر تصريحاته قائلا: أريد أن أشكر الجماهير القطرية التي كانت رائعة في دعمها ومساندتها للمنتخب، وسنبذل كل ما في وسعنا لإسعادهم فيما تبقى من مشوار البطولة.