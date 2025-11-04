سدي يتوج بطلا لكروية النزار بإزكي

إزكي ـ من يوسف المنذري: تُوج فريق سدي بطلا لكروية كأس النزار بولاية إزكي، بعد تحقيقه الفوز على فريق النجوم، رعى المباراة النهائية وحفل الختام سعادة زاهر بن سرحان العامري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية إزكي، بحضور الدكتور محمود بن محمد التوبي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وقد أظهر الفريقان مستوى مميزا طوال شوطي المباراة، حيث أجاد المدربان توظيف اللاعبين في مواقعهم بالشكل المثالي، واستمر المستوى سجالا واقتربت المباراة من نهاية وقتها الأصلي بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، حتى تفوق في الدقائق الأخيرة فريق سدي بهدف الفوز الذي منحه لقب البطولة، وعقب المباراة تم تكريم الحائزين على الجوائز الفردية، حيث نال جائزة أفضل حارس أحمد العزري من فريق العين، واستحق جائزة أفضل لاعب مصطفى حسن من فريق سدي، أما جائزة الهداف حققها سعيد الرواحي من فريق النجوم، وتم تقليد الميداليات الفضية للوصيف فريق النجوم، والميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق سدي.

