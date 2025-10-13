قمة شرم الشيخ للسلام اليوم .. أكثر من نصف مليون فلسطيني يعودون لمناطقهم فـي غزة وانتشال جثامين شهداء

شرم الشيخ (مصر) ـ القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

تعقد اليوم الاثنين قمة دولية تحت عنوان «قمة شرم الشيخ للسلام» بمدينة شرم الشيخ المصرية، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة.

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي أن القمة تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي. تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

وشهدت الـ24 ساعة الماضية هدوءًا حذرا في معظم مناطق قطاع غزة دون تسجيل اي غارة جوية في المدن والمخيمات الفلسطينية.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى 125 شهيدا منذ فجر أمس الأول السبت في قطاع غزة بينهم شهيد برصاص الاحتلال شرق خان يونس وثلاثة متأثرين بجراحهم ومعظمهم جرى انتشالهم بعد تراجع الدبابات. وتمكن المسعفون ورجال الدفاع المدني من انتشال 73 شهيدا من احياء مدينة غزة.

وعاد ربع مليون إضافي من النازحين لمدينة غزة ليرتفع العدد منذ وقف إطلاق النار إلى نصف مليون.وكشف تراجع الدبابات عن دمار هائل في الأحياء الشمالية لمدينة غزة. وانتشل المسعفون جثامين 21 من محور نتساريم شمال مخيم النصيرات وسط القطاع. واستشهد فلسطيني شرق بلدة القرارة برصاص طائرة كواد كابتر عندما توجه لتفقد منزله. وانتشل المسعفون جثامين 31 من احياء خان يونس التي عاد اليها النازحون.