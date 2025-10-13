العالم اليوم - كواليس لقاء ويتكوف وكوشنر مع قادة حماس لحسم اتفاق غزة

انتم الان تتابعون خبر كواليس لقاء ويتكوف وكوشنر مع قادة حماس لحسم اتفاق غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 13 أكتوبر 2025 05:24 مساءً - كشف موقع "أكسيوس" الإخباري، الإثنين، أن مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اضطرا للقاء قادة حماس في شرم الشيخ، وتقديم ضمانات بمنع إسرائيل من استئناف الحرب، إذا التزمت الحركة بواجباتها.

ونقل "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن الوفد المفاوض من حركة حماس كان قلقا من استئناف الحرب بعد إطلاق سراح الرهائن، ما أعاق إتمام الصفقة، لكن كوشنر وويتكوف قدما ضمانات، بعدما حصلا على الضوء الأخضر من ترامب، بأن إسرائيل لن تستأنف الحرب.

وبعد وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ، الأربعاء الماضي، أبلغهم الوسطاء القطريون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود، وسألوهم عما إذا كانوا مستعدين للقاء قادة حماس، وفقا للمصادر.

وقال مسؤول قطري رفيع المستوى لويتكوف: "نعتقد أنه إذا التقيتم بهم وصافحتموهم سنتوصل إلى اتفاق".

وبعد دقائق دخل ويتكوف وكوشنر إلى منزل كان فيها رؤساء وأجهزة الاستخبارات المصرية، والتركية ومسؤولون قطريون، وأربعة من كبار قادة حماس، أبرزهم خليل الحية، الذي نجا من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وتناقش الأطراف لمدة 45 دقيقة، وقال ويتكوف لقادة حماس إن "الرهائن أصبحوا عبئا أكثر من كونهم ورقة ضغط".

وسأل الحية عما إذا كان ويتكوف وكوشنر يحملان رسالة من ترامب، فرد: "رسالة الرئيس ترامب هي أنكم ستعاملون بإنصاف، وأنه سيحرص على تنفيذ النقاط العشرين المكونة لخطة للسلام".

وبعد نهاية الاجتماع، عقدت حماس مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك اجتماعا منفصلا.

وبعد دقائق، عاد رئيس المخابرات المصري حسن رشاد مع نظيره التركي والقطري، وقال رشاد لويتكوف وكوشنر: "بناء على الاجتماع الذي أجريناه للتو لدينا اتفاق".

وذكر "أكسيوس"، أن اجتماع شرم الشيخ كان ثاني تواصل مباشر بين إدارة ترامب وحركة حماس.

ويقوم ترامب، الإثنين، بزيارة خاطفة إلى إسرائيل التقى خلالها بعائلات الرهائن وألقى كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي.

وبدأت إسرائيل وحركة حماس تبادل الرهائن، واستلمت إسرائيل جميع الرهائن الأحياء، فيها أطلقت سراح بعض الأسرى الفلسطينيين في سجونها.