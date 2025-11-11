الرياض - كتبت رنا صلاح - يعرف السمر بأنه وقت السكون والراحة والتأمل، حيث يجتمع الناس للحديث وتبادل القصص، وغالبًا ما يتخلل هذه الأوقات مشروبات دافئة أو عصائر طبيعية تمد الجسم بالراحة والحيوية، ومن بين تلك المشروبات يبرز الليمون، الذي لا يقتصر دوره على النكهة فحسب، بل يحمل في طياته فوائد مذهلة تعزز من الصحة العامة وتدعم وظائف الجسم الحيوية، وفي هذا المقال سنأخذكم في جولة معرفية حول أهمية الليمون وفوائده المتعددة، والتي تجعله كنزًا طبيعيًا لا يستهان به.

"عشبه ربانية!!!"… برخص التراب وتمنع ارتفاع السكر في الدم وتخفض الوزن وتقضي على الإمساك في 5 دقائق

الليمون: فاكهة تصديرية وفوائد غذائية هائلة

يعد الليمون من أهم أصناف الموالح التي تزرع في مصر، ويحتل المرتبة الثانية بعد البرتقال من حيث التصدير.

فقد بلغت صادراته 55 ألف طن العام الماضي، بقيمة وصلت إلى 65.3 مليون دولار، بفضل خصوبة التربة والمناخ المناسب.

يحتوي الليمون على عناصر غذائية غنية مثل فيتامين C، فيتامين B، الكالسيوم، الحديد، المغنيسيوم، والبوتاسيوم، مما يجعله دعمًا طبيعيًا لمناعة الجسم.

علاج الإمساك وتسهيل الهضم ومكافحة الحصوات

يساعد الليمون في تفتيت حصوات الكلى بفضل مادة “سترات” التي تمنع تكوين حصوات الكالسيوم وتساعد على تفتيتها.

كما يحتوي على مادة “دي-ليمونين” التي تخفف من أعراض عسر الهضم والارتجاع المعدي.

لعلاج الإمساك بفعالية، ينصح بشرب عصير الليمون مع ماء دافئ مضاف إليه عسل نحل في الصباح الباكر، ويمكن إضافة القرفة لتحسين الطعم وتعزيز الفائدة.

الليمون وتنظيم السكر والكولسترول

الليمون غني بالألياف القابلة للذوبان، وأبرزها “البكتين” الذي يبطئ عملية الهضم، مما يساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم بعد الأكل.

كما يساهم البكتين في رفع الكولسترول النافع بالجسم، وهو ما يجعله خيارًا مثاليًا للأشخاص المهتمين بتنظيم مستويات السكر والكولسترول بشكل طبيعي.

مواعيد زراعة الليمون في مصر